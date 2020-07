Salerno, scoperta piantagione di droga in zona Casa Porta (FOTO) (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno scoperto una rigogliosa piantagione di cannabis nelle vicinanze di Via Casa Porta, all’interno di un terreno di proprietà di un soggetto terzo estraneo ed inconsapevole della vicenda. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’individuazione aerea del 7o NEC di Pontecagnano, sempre abile nel pattugliamento dei cieli e nell’osservazione a terra. Si tratta di ben 157 piante di varia altezza. Nonostante diversi servizi continuativi di appostamento non è stato individuato nessun soggetto dedito alla coltivazione, ma è stato scoperto un impianto di irrigazione sotterraneo. I Carabinieri sono al lavoro per scoprire l’origine della coltivazione illecita. L'articolo Salerno, ... Leggi su anteprima24

I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno scoperto una piantagione di Cannabis, con 157 piante di diversa altezza ed un sistema di irrigazione sotterraneo, nelle vicinanze di Via Casa Porta in ...

