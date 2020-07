Salerno, ecco i vigilantes sulle spiagge (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – vigilantes in azione da questa mattina sulle spiagge salernitane. Così come su quella di Santa a Teresa, gli uomini dell’Arechi Security Service, la società che si è aggiudicata il servizio di controllo, si sono messi al lavoro per monitorare la situazione ma soprattutto il rispetto delle norme anti covid sulle spiagge libere di Salerno. Secondo la delibera della giunta municipale, l’istituto di vigilanza si è impegnato a impiegare otto unità nel pattugliamento delle spiagge libere e nel garantire il distanziamento di sicurezza e il rispetto delle regole anti-Covid. Il servizio proseguirà fino al 10 settembre, dalle ore 9.30 alle 17.30. L'articolo ... Leggi su anteprima24

