Salerno, blitz dei carabinieri: scoperta vasta piantagione di cannabis (Di sabato 18 luglio 2020) Scafati, in casa con un kit specifico per coltivare piante di marijuana: a giudizio 13 luglio 2020 I carabinieri di Salerno hanno scoperto una rigogliosa piantagione di cannabis nei pressi di Via Casa ... Leggi su salernotoday

zazoomblog : Blitz del reparto Antifrode a Salerno: sequestrate 250.000 mascherine - #Blitz #reparto #Antifrode #Salerno: - salernonotizie : Lotta al traffico di cocaina e hashish: blitz della Polizia a #Salerno, 25 arresti - infoitinterno : Truffa al Servizio Sanitario Nazionale, blitz nelle aziende farmaceutiche: perquisizioni anche a Salerno - ottopagine : Salerno, maxi blitz all'alba: scacco al clan Iavarone #Salerno - occhio_notizie : Blitz antidroga all'alba a Salerno, 25 arresti | I NOMI -