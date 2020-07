Ryanair, cambio volo senza penali: fino a quando (Di sabato 18 luglio 2020) Da oggi si potranno cambiare le date dei voli Ryanair prenotati per settembre senza penali aggiuntive. La compagnia aerea low cost ha prolungato questa iniziativa di annullamento della tassa per i cambi volo, che riguarda già le prenotazioni di luglio e agosto, dando così il via libera alle modifiche senza costi aggiuntivi per un’altra data fino al 31 dicembre 2021. Il comunicato Lo fa sapere con un comunicato Dara Brady il direttore Marketing e Digital dell’azienda irlandese: “Al fine di offrire la massima flessibilità e sicurezza ai nostri clienti questa estate, abbiamo esteso la rinuncia alla nostra tariffa per il cambio di volo alle nuove prenotazioni di settembre. Poiché la stagione delle vacanze ... Leggi su quifinanza

