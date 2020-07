Russia, morta l'ex campionessa di pattinaggio Alexandrovskaya (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA - L'ex campionessa mondiale di pattinaggio di figura juniores Ekaterina Alexandrovskaya è morta a Mosca. A riferirlo l'agenzia di stampa russa Tass citando fonti anonime. Alexandrovskaya , 20 ... Leggi su corrieredellosport

