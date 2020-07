Russia: l’ex campionessa di pattinaggio, Alexandrovskaya, suicida a 20 anni (Di sabato 18 luglio 2020) In Russia, l’ex campionessa mondiale di pattinaggio, Alexandrovskaya, si è tolta la vita a soli venti anni. Una tragedia che ha colpito l’intero paese. Ekaterina Alexandrovskaya (fonte gettyimages)La campionessa mondiale di pattinaggio del 2018, Ekaterina Alexandrovskaya, si è tolta la vita. Pare che le dinamiche dell’incidente siano ben chiare e che Ekaterina abbia lasciato un messaggio d’addio prima di togliersi la vita. Per il momento le motivazioni del gesto non sono state diffuse, anche se c’è un po’ di confusione tra le varie testate giornalistiche. Il sito d’informazione Izvestiu riferisce che “le dinamiche dell’incidente sono state ... Leggi su chenews

Eurosport_IT : R.I.P. Ekaterina Alexandrovskaya ???? Si è lanciata da una finestra a soli 20 anni, era stata oro mondiale di pattina… - Annamcamilloni : RT @Eurosport_IT: R.I.P. Ekaterina Alexandrovskaya ???? Si è lanciata da una finestra a soli 20 anni, era stata oro mondiale di pattinaggio,… - bioartechsport : Tragedia in Russia: è morta l'ex iridata Ekaterina Alexandrovskaya - MiraKiks : RT @Eurosport_IT: R.I.P. Ekaterina Alexandrovskaya ???? Si è lanciata da una finestra a soli 20 anni, era stata oro mondiale di pattinaggio,… - Laura170178 : RT @Eurosport_IT: R.I.P. Ekaterina Alexandrovskaya ???? Si è lanciata da una finestra a soli 20 anni, era stata oro mondiale di pattinaggio,… -

