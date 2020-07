Russia: la nuova Costituzione voluta da Putin potrà portare ad una rivoluzione (Di sabato 18 luglio 2020) La Costituzione voluta da Putin rimuove l’avvicendamento legale del potere. “Il cambio del regime sarà risolto in strada, attraverso una rivoluzione”, così commenta Mikhail Khodorkovskij, capo del colosso petrolifero Yukos ed ex uomo più ricco di Russia. 22 milioni di voti falsi e una procedura che non è modificabile. “La nuova Costituzione russa rimuove la … L'articolo Russia: la nuova Costituzione voluta da Putin potrà portare ad una rivoluzione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

