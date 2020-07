Romina Pierdomenico chi è? Biografia: età, altezza, Instagram e vita privata (Di sabato 18 luglio 2020) Scopriamo chi è Romina Pierdomenico, la bellissima fidanzata di Ezio Greggio. Età, carriera, vita privata e tante altre curiosità Romina Pierdomenico (Instagram screenshot)La bellissima Romina Pierdomenico, è la seconda classificata di Miss Italia 2012, poi corteggiatrice di Uomini & Donne. Attualmente, è fidanzata col noto conduttore e comico, Ezio Greggio. Romina Pierdomenico età ed altezza Romina Pierdomenico, è nata a Vicoli, Pescara nel 1993. Oggi quindi, ha 27 anni. Alta 180 cm, pesa circa 60 chili. Romina Pierdomenico Uomini & Donne In ... Leggi su chenews

Dolceacqua. Visita privata sulle alture di Dolceacqua per scoprire il “Rossese di Dolceacqua”, per il Principe di Alberto di Monaco con un gruppo di amici, tra i quali Ezio Greggio e la sua compagna R ...Chi è Romina Pierdomenico Ora, Ezio Greggio pare abbia ritrovato l’amore in Romina Pierdomenico. Nel 2018, infatti, il re di Striscia la Notizia ha incontrato la giovane modella classe 1993, con cui ...