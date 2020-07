Roma: risentimento muscolare, Zaniolo salta l'Inter (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - Roma, 18 LUG - Niente Roma-Inter per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso salterà la sfida contro la sua ex squadra in programma domani sera allo stadio Olimpico a causa di un lieve ... Leggi su corrieredellosport

