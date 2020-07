Roma-Inter, Fonseca: “Non c’è nessun problema con Zaniolo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Sono molto diretto e quando le situazioni non mi piacciono, lo faccio notare. Non c’è nessun problema con Zaniolo, con me o coi compagni. Ho parlato con Nicolò e va tutto bene, è un giocatore importante per la squadra. Abbiamo piena fiducia. È una situazione normale, non c’è nessun problema“. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca a proposito della discussione che ha visto protagonisti Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini nel post gara di Roma-Hellas Verona. In vista di Roma-Inter (domenica 19 luglio, ore 21:45), Fonseca ritrova Smalling tornato ad allenarsi in gruppo. Ma sul suo impiego dal 1′, il tecnico giallorosso frena: “Chris si è allenato solo ... Leggi su sportface

