Roma-Inter, Conte difende la sua squadra: “siamo stati troppo bistrattati nell’ultimo periodo” (Di sabato 18 luglio 2020) Match importante domani per l’Inter, che fa visita alla Roma in quello che sarà uno dei big match della 34ª giornata di Serie A. Foto Getty / Marco LuzzaniReduci dal successo ottenuto a Ferrara contro la Spal, i nerazzurri puntano a difendere il secondo posto e magari avvicinarsi alla Juventus capolista, impegnata lunedì contro la Lazio. Interrogato in conferenza stampa sul match con la Roma, Conte ha ammesso: “i giallorossi sono una squadra attrezzata, con una rosa ottima e un bravo allenatore, sicuramente sarà una partita dall’alto indice di difficoltà per noi, che veniamo da una gara giocata due giorni fa a Ferrara, quindi da un viaggio e da un giorno in meno di recupero. Da parte nostra di positivo ... Leggi su sportfair

