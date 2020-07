Roma, infortunio al polpaccio per Zaniolo: il talento giallorosso salta la sfida contro l’Inter (Di sabato 18 luglio 2020) Brutte notizie per Paulo Fonseca alla vigilia del match contro l’Inter, l’allenatore della Roma infatti perde Nicolò Zaniolo per la sfida con i nerazzurri. Gabriele Maltinti/Getty ImagesIl talento giallorosso ha riportato un lieve risentimento al polpaccio, che lo obbligherà a saltare la partita di domani sera all’Olimpico. Niente di preoccupante comunque, gli esami strumentali svolti da Zaniolo a Villa Stuart hanno escluso una lesione, dunque il giocatore sarà abile e arruolabile per il prosieguo del campionato.L'articolo Roma, infortunio al polpaccio per Zaniolo: il talento giallorosso ... Leggi su sportfair

