Roma, il mercato dell'Esquilino chiuso dalla Polizia locale. 'Non si rispettano norme anti covid' (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, il mercato dell' Esquilino è stato chiuso dalla Polizia locale , a causa del mancato rispetto delle prescrizioni atte a limitare il contagio da covid-19. L'intervento è scattato nel pomeriggio ... Leggi su leggo

Roma, 18 lug. (askanews) - La Fiepet-Confesercenti risponde seccamente alle parole della viceministra dell'economia Laura Castelli sulla crisi di bar e ristoranti. "Le difficolt di ristoranti e bar - ...Il mercato dell'Esquilino chiude per tre giorni. Gli operatori non hanno rispettato le prescrizioni anti coronavirus. In troppi sul posto senza mascherina e senza assicurare il distanziamento sociale.