Roma, confiscati beni per 11 milioni di euro a una nota famiglia di imprenditori romani (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca di beni per un valore di quasi 11 milioni di euro nei confronti dell’imprenditore Dezi Walter (classe 1958), di sua moglie Bigelli Carla (classe 1962) e dei figli Federico (classe 1986) e Alessandro (classe 1988), all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina. NETTA SPROPORZIONE TRA PATRIMONIO ACCUMULATO E REDDITI DICHIARATI Accertata la netta sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati dai proposti, il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione ha, dapprima, disposto il sequestro e, poi, la confisca di primo grado, confermata dalla Corte di Appello. Le investigazioni condotte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

