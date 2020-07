Roma, chiuso il mercato Esquilino per mancato rispetto delle norme anti-Covid (Di sabato 18 luglio 2020) Il mercato dell’ Esquilino è stato chiuso dalla Polizia Locale, a causa del mancato rispetto delle prescrizioni atte a limitare il contagio da Covid-19. L’intervento è scattato nel pomeriggio di oggi, quando gli agenti del I Gruppo Centro (Ex Trevi) hanno eseguito controlli a tappeto sia nell’area alimentare che in quella dell’abbigliamento, scorgendo operatori privi di mascherine o che le tenevano abbassate e senza nessun rispetto del distanziamento sociale previsto. 187 i banchi e 370 gli operatori presenti tra proprietari e dipendenti, oltre 400 gli avventori trovati all’interno, con affollamenti tali da non garantire alcuna tutela per la salute ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sale ancora il numero dei nuovi contagi da Covid in Italia, dove altri casi e violazioni mettono in allarme i territori. In Alto Adige un'intera famiglia - padre, madre e figlio 24enne - ...

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il semaforo verde delle autorità competenti, nelle regioni, alla ripresa degli sport di contatto ha investito anche il pugilato, di ritorno all'attività agonistica dopo oltre q ...

