Roccadaspide, recuperato anello ex voto rubato alla statua di Santa Sinforosa (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccadaspide (Sa) – I Carabinieri della Stazione di Roccadaspide hanno deferito in stato di libertà tre persone, responsabili di furto e ricettazione dell’anello in oro ex voto trafugato dalla statua di Santa Sinforosa, all’interno della Chiesa della Natività di Roccadaspide. Un’attività di indagine dinamica e tempestiva, grazie alla quale è stato possibile individuare i responsabili, ricostruire la dinamica e recuperare la refurtiva, restituita al parroco proprio oggi, giorno in cui viene celebrata la Santa patrona di Roccadaspide. L’anello era stato apposto sulle mani della ... Leggi su anteprima24

