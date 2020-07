Rizzoli risponde a Veltroni: “Non credo che l’aumento dei rigori sia da imputare tutto al cambio di regola” (Di sabato 18 luglio 2020) Rizzoli risponde, sempre sulle pagine della Gazzetta dello Sport, alla lettera di Veltroni sui falli di mano. Il designatore arbitrale, come sottolineato anche da noi, sottolinea in primo luogo l’apprezzamento verso i toni utilizzati nei confronti della classe arbitrale da Veltroni e giudica condivisibili alcune questioni sollevate anche se avrebbe dovuto interpellare Ifab. Rizzoli parla dell’importanza della tecnologia e di come il suo avvento in tutti i campi ha significato una rivoluzione. Il calcio non poteva esimersi da questa rivoluzione che ha avuto il fine di limitare gli errori arbitrali. Il calcio non è una scienza esatta in cui si può prevedere cosa accadrà e come reagirà un difensore, proprio per questo, sottolinea Rizzoli, nasceva la ... Leggi su ilnapolista

