Rizzoli: 'Rigori per falli di mano in area un problema. Serve dialogo e confronto' (Di sabato 18 luglio 2020) A parlare del delicato tema è stato Nicola Rizzoli , designatore arbitrale e numero uno della categoria, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport . Rizzoli: 'Troppi Rigori per fallo di mano un ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : Rizzoli ammette: 'Il problema sui falli di mano c'è, ma va risolto insieme': Nelle ultime settimane in Italia si è… - zazoomblog : Rizzoli: “Rigori per falli di mano in area un problema. Serve dialogo e confronto” - #Rizzoli: #“Rigori #falli… - cn1926it : #Rizzoli: “Sui falli di mano il problema c’è, ma mi aspettavo un confronto diverso” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DESIGNATORE ARBITRALE - Rizzoli: 'Troppi rigori per falli di mano? Il problema c’è, va affrontato tutti insieme' htt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DESIGNATORE ARBITRALE - Rizzoli: 'Troppi rigori per falli di mano? Il problema c’è, va affrontato tutti insieme' htt… -