"Ristoratori senza clienti? Cambino mestiere", bufera sulle dichiarazioni del viceministro Castelli (Di sabato 18 luglio 2020) Gaffe, scivolone o malinteso? Le parole di Laura Castelli, viceministro dell’Economia , su crisi e Ristoratori sembrano destinate a essere il tormentone politico se non della settimana, almeno del weekend.... Leggi su feedpress.me

matteosalvinimi : “Ristoratori senza clienti? Muovetevi su nuovi business, siate imprenditori creativi” ?????? Massacrati dalla crisi, s… - FratellidItalia : Dopo aver massacrato il settore con divieti e regole assurde e multato gli esercenti in piazza che chiedevano aiuto… - Beatric72980398 : RT @FratellidItalia: Dopo aver massacrato il settore con divieti e regole assurde e multato gli esercenti in piazza che chiedevano aiuto, l… - mattiasanna77 : RT @Giacomo2500: @carlosibilia è stato trasmesso in diretta al telegiornale RAI ci sono le immagini , vuole negare la realtà - Sono_Priapo : RT @matteosalvinimi: “Ristoratori senza clienti? Muovetevi su nuovi business, siate imprenditori creativi” ?????? Massacrati dalla crisi, senz… -