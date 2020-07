Rione Carmine, mascherine anche all’aperto contro la paura del contagio (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Sono 13 dal primo luglio i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nel Rione Carmine, nel centro di Salerno. Mentre resta chiuso il bar il cui titolare è risultato infetto, in via Paolo De Granita, c’è la conferma dell’esito positivo anche al tampone effettuato sull’ufficiale giudiziario. A restare chiuso anche l’ufficio notifiche dove l’ufficiale giudiziario si era recato al lavoro sia martedì che mercoledì scorsi. Intanto nel quartiere la situazione resta calma tra gli abitanti. In particolare è la popolazione più anziana a temere il contagio e a scegliere di indossare la mascherina anche all’aperto. L'articolo Rione ... Leggi su anteprima24

