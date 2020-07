Rimproverato perché gioca con la bambola: che risposta il bimbo! (Di sabato 18 luglio 2020) La mamma di Giovanni, il bambino Rimproverato perché stava giocando col suo bambolotto, ha raccontato come è nato il suo post e cosa è successo dopo che in migliaia lo hanno condiviso. Crescere con i preconcetti, con i luoghi comuni e quello che ci viene imposto sin da piccoli. Se un maschio gioca con le bambole, non è un vero maschio, se una femmina gioca a pallone, non è una vera femmina. Come se i giochi di bambino possano determinare sul serio le inclinazioni sessuali. Ammesso che anche se succedesse, che male sarebbe? Le inclinazioni sessuali sono insite in ognuno di noi, a prescindere dai giochi e dagli ambienti in cui si vive. Ed è quello che pensa la mamma di Giovanni, il bimbo Rimproverato da un anziano perché baciava il suo ... Leggi su chenews

LegaSalvini : CONTE RIMPROVERATO IN DIRETTA DAL PREMIER SPAGNOLO SUL MES. Se ha paura di usarlo dovrebbe dire #NoMes: perché non… - Ary1797 : RT @Radio105: Bravo Giovanni!?? #bambini #bambole #17luglio #Radio105 - Matty2094 : Bimbo viene rimproverato perché gioca con una bambola la sua risposta è epica: 'È gonfiabile'. - Radio105 : Bravo Giovanni!?? #bambini #bambole #17luglio #Radio105 - AnnaMaritati : @Frances77138230 @fanpage Ti consiglio di leggere, prima di commentare. Una nota dell'Amc spiega cos'è successo: il… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimproverato perché Mes, il Pd a Conte e 5 Stelle: «Posizione demenziale, datevi una mossa» Corriere della Sera