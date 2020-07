Richter, azzeramento e fantasimi a Düsseldorf (Di domenica 19 luglio 2020) Marzo 1961. Gerhard Richter aiutato da un amico sale su un treno della S-Bahn, la rete urbana di Berlino, e passa a Ovest insieme a Marianne Eufinger, familiarmente Ema, sua moglie dal 1957. Non è una scelta dettata da ragioni politiche ma da un istinto artistico: nel 1959, visitando Documenta a Kassel, aveva avuto la chiara percezione che solo in un contesto così avrebbe trovato stimoli per dire qualcosa di nuovo con la pittura. A Est aveva raccolto ottimi riconoscimenti, … Continua L'articolo Richter, azzeramento e fantasimi a Düsseldorf proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Marzo 1961. Gerhard Richter aiutato da un amico sale su un treno della S-Bahn, la rete urbana di Berlino, e passa a Ovest insieme a Marianne Eufinger, familiarmente Ema, sua moglie dal 1957. Non è una ...

