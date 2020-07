Riace dice no al centro Covid. Il solito Mimmo Lucano straparla: l’emergenza non è il virus ma il razzismo (Di sabato 18 luglio 2020) Riace dice ‘no’ al centro Covid per i migranti. La decisione è del sindaco Tonino Trifoli che ha manifestato “contrarietà” all’invito di Prefettura ed Azienda sanitaria di Reggio di porre in quarantena dei migranti positivi, o presunti tali, al Covid-19, nell’ex Hotel Stella Marina nel borgo della Locride, La Cgil vuole dettare la linea pure sulla sanità La decisione è stata subito al centro di contestazioni, non da parte dei cittadini ma da parte di coloro che sono abituati da sempre a fare propaganda sulla pelle dei migranti: Cgil e l’ex sindaco Mimmo Lucano. I segretari generali della Cgil della Calabria e di Reggio Calabria-Locri, Angelo Sposato e Gregorio Pititto ... Leggi su secoloditalia

