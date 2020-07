Repubblica: il Napoli è preoccupato per il nuovo focolaio di Covid a Barcellona (Di sabato 18 luglio 2020) In Spagna i casi di Covid continuano ad aumentare, tanto che il governo ha decretato un semi-lockdown per diverse province, tra cui Barcellona. La situazione preoccupa non poco il Napoli, scrive Repubblica Napoli. Tra poche settimane, l’8 agosto, la squadra di Gattuso dovrebbe giocare il ritorno degli ottavi di Champions al Camp Nou. Il club azzurro lascia filtrare molti dubbi sull’opportunità della scelta. “Ma il club azzurro è più preoccupato dal nuovo focolaio di Covid esploso proprio a Barcellona: sono vietati gli assembramenti con più di dieci persone ed è tornato l’invito a rimanere in casa, salvo motivi di necessità. Il nuovo ... Leggi su ilnapolista

bambinogesu : Lascia l'Ospedale per dare la #maturità. Prende il massimo, ora aspetta la risposta dei medici per il trapianto da… - repubblica : Napoli, emergenza Covid a Barcellona: Camp Nou a rischio per la sfida di Champions [aggiornamento delle 19:30] - LegaSalvini : Salvini visita il campo Rom di Giugliano: 'Problema da troppi anni'. - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: Salvini visita il campo Rom di Giugliano: 'Problema da troppi anni'. - napolista : Repubblica: il Napoli è preoccupato per il nuovo focolaio di Covid a Barcellona In Catalogna è scattato un semi loc… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Coronavirus, donna trasferita con idroambulanza da Ischia a Napoli La Repubblica Napoli, truffa parcheggio stazione: 10 persone a giudizio. Si impossessavano degli incassi intascando 5-6 mila euro mensili

Avevano escogitato un ingegnoso sistema di frode ai danni di Metropark, società del Gruppo Ferrovie che amministra le aree di parcheggio attigue alle Stazioni: dieci persone, coinvolte a vario titolo ...

Milan-Bologna, Sinisa: "Qui serve un bomber"

Il tecnico si è rammaricato per i punti lasciati per strada ultimamente: “Il finale di Parma, la partita col Cagliari dominata e pareggiata, quella col Napoli che meritavamo di vincere ...

Avevano escogitato un ingegnoso sistema di frode ai danni di Metropark, società del Gruppo Ferrovie che amministra le aree di parcheggio attigue alle Stazioni: dieci persone, coinvolte a vario titolo ...Il tecnico si è rammaricato per i punti lasciati per strada ultimamente: “Il finale di Parma, la partita col Cagliari dominata e pareggiata, quella col Napoli che meritavamo di vincere ...