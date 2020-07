Regno Unito, la favola dell’imprenditore italiano Mapelli Mozzi che sposa la principessa Beatrice di York (Di sabato 18 luglio 2020) La principessa Beatrice di York, nipote della regina Elisabetta II, ha finalmente potuto convolare a nozze ieri mattina nei pressi del Castello di Windsor con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi in una cerimonia privata. Il matrimonio ha avuto luogo presso la Royal Chapel of All Saints al Royal Lodge. Alla cerimonia hanno partecipato anche la regina e il duca di Edimburgo, insieme ad altri parenti stretti, fra cui i genitori della sposa, il principe Andrea e Sarah Ferguson. Inizialmente Beatrice doveva sposarsi a maggio, ma l’epidemia di coronavirus ha costretto la nipote di Elisabetta a rinviare le nozze. La nuova data non era stata annunciata in anticipo e ha colto il pubblico britannico di sorpresa. La cerimonia ... Leggi su ildenaro

Open_gol : Con il suo deambulatore aveva fatto 100 giri del suo giardino per sostenere gli ospedali del Regno Unito E da ora… - dellorco85 : Lodevole. Penso sia il caso di accontentare questi 83 milionari di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Nuova Zeland… - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: un'idea folgorante ?? ?????? - FioraniE : @CesareSacchetti @ladyonorato Seguiamo il Regno Unito e poi vediamo come va avanti l'Euro pa senza i nostri contributi - sava_savaboss : @limesonline CHIARO CHE SI SCHIERA CON GLI USA, IL REGNO UNITO NON VORREBBE MAI RINUNCIARE A QUEL BOCCONCINO DI CIT… -