Regionali Toscana, c'è il sesto candidato: è il comunista Barzanti (Di sabato 18 luglio 2020) Un nuovo contendente si affaccia nell'arena per la corsa alla presidenza della Regione Toscana : dopo Eugenio Giani per il centrosinistra, Susanna Ceccardi per il centrodestra, Irene Galletti per M5s, ... Leggi su lanazione

SusannaCeccardi : Con l’approccio ideologico che hanno avuto gli assessori regionali di competenza la #Toscana è rimasta al palo negl… - CarlaGommy : @LenziEleonora @Laion74 @ElisaSoldani1 @Marius85616507 @Pinucci63757977 Ti do un assaggio - ilbrigantepc : RT @MarcoRizzoPC: Ieri in Toscana per la presentazione della lista del Partito Comunista e del candidato a presidente alle elezioni regiona… - PartitComunista : RT @MarcoRizzoPC: Ieri in Toscana per la presentazione della lista del Partito Comunista e del candidato a presidente alle elezioni regiona… - Massimo37114477 : RT @uzupetru: ?? #REGIONALI SONDAGGI: DISASTRO PER IL #CDX IN VANTAGGIO SOLO IN #VENETO Sconfitta sicura in #Liguria, #Puglia, #Toscana e #… -