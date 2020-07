Regionali Puglia, Laricchia: 'Alleanza M5s-Pd è fake news' (Di sabato 18 luglio 2020) BARI - 'Ieri Vito Crimi ha chiarito, dopo l'ennesima fake news, che in Puglia esiste una candidata presidente del M5s che rivendica, con orgoglio, cinque anni di storia in Consiglio regionale con un'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Linkiesta : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd. Su Autostrade, Libia, Mes, giustizialismo in Liguria e Puglia, decreti… - ivanscalfarotto : Eccoci al TGR. “Basta alla politica che fa solo nomine e non trova soluzioni” #ivanperlapuglia - IlMattinoFoggia : #elezioni #regionali , Tour di successo per #Salvini in #Puglia ma a coloro che lo contestano dice: «Sono i cani da… - infoitinterno : Regionali, il tour di Salvini in Puglia senza il candidato presidente: 'Ma la coalizione è unita' - generacomplotti : RT @LaGazzettaWeb: Regionali Puglia, Laricchia: «Alleanza M5s-Pd è fake news» -