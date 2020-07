Recovery Fund, la “frugale” Olanda dice sì alla nuova proposta di Michel di tagliare i fondi. Conte attacca: «Alcuni Paesi non costruttivi, inaccettabili i veti» (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)Sono ore di interminabili trattative, a Bruxelles, sul Recovery Fund. Adesso si tratta su una nuova proposta del presidente del Consiglio Charles Michel. Rimane intatto il volume totale di 750 miliardi di euro, ma scende la parte dei sussidi (450 miliardi da 500), cambiando così l’equilibrio tra i trasferimenti a fondo perduto e i prestiti, che salgono a 300 miliardi da 250. Tuttavia, pur diminuendo la quota delle sovvenzioni, viene rafforzata di 15 miliardi la parte sostanziale della Resilience Recovery Facility (che prevede allocazioni dirette ai Paesi), che aumenta (da 310 miliardi a 325). Il taglio riguarda invece la parte di trasferimenti suddivisi tra vari programmi. «La proposta sulla ... Leggi su open.online

