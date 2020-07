Recovery Fund, Conte: “Non accettiamo soluzioni di compromesso che lo alterino. L’opposizione dell’Olanda? Nulla è incrollabile” (Di sabato 18 luglio 2020) “Non si tratta di porre il veto, si tratta di trovare un accordo. L’Italia è molto ambiziosa anche perché difende una proposta della Commissione. Siamo disponibili a entrare nella logica di revisione di qualche dettaglio. Non siamo assolutamente disponibili ad accettare una soluzione di compromesso che alteri non solo l’equilibrio tra le istituzioni europee – questo per noi è una linea rossa – ma anche l’ambizione per quanto riguarda l’ammontare dell’intervento del Recovery e il bilanciamento e l’equilibrio interno tra sussidi e prestiti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo. E alla domanda sull’opposizione guidata dall’Olanda, Conte ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

