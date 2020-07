Real Madrid, Zidane spaventa i Blancos: “non so se rimarrò qui, nel calcio non si sa mai cosa succederà” (Di sabato 18 luglio 2020) Ha appena vinto la sua seconda Liga in carriera, eppure Zidane non esclude un suo addio al Real Madrid nella prossima stagione. Foto Getty / Denis DoyleL’allenatore francese ha infatti ammesso di avere un contratto ma di non conoscere il futuro, dunque nemmeno se sarà alla guida dei Blancos la prossima stagione: “nessuno sa cosa succederà, ho un contratto e mi piace stare qui, ma nel calcio non si sa mai. Cambia tutto da un giorno all’altro, non conosco il futuro. Mi sento fortunato a stare qui, tutto questo potrebbe finire un’altra volta, un giorno succederà ma preferisco non pensarci per ora. Champions? Sappiamo che è complicato passare il turno, ma non per questo cambieremo, lotteremo fino all’ultimo di questa partita, ... Leggi su sportfair

