Rangnick-Milan: senza se, senza ma e soprattutto senza allarmismi (Di sabato 18 luglio 2020) Rangnick ha scelto il Milan. E il Milan ha scelto Rangnick. Andiamo sicuri, senza se, senza ma e soprattutto senza alcun tipo di allarmismo. Non ha senso cambiare le carte ogni giorno, la decisione è presa, Rangnick sarà libero di provare una nuova esperienza, ha concordato un triennale. E il Milan non si pentirà di aver scaricato Pioli, sono scelte fatte in tempi non sospetti e non si torna indietro. soprattutto: se il discorso è ampiamente retrodatato, che senso ha tirare in ballo altre storie come se fosse una situazioni in divenire oppure in bilico? Niente di tutto ... Leggi su alfredopedulla

