Raffaella Fico in bikini toglie il fiato. E scatta subito la standing ovation: foto (Di sabato 18 luglio 2020) Raffaella Fico è di una bellezza sublime e molto spesso è acclamata dai suoi innumerevoli fan per il suo fisico da sballo. Nelle scorse ore ha meravigliato tutti con scatti da far venire i giramenti di testa. Il suo corpo non ha praticamente imperfezioni e lei ha voluto puntare su ogni suo aspetto. Il risultato finale è stato un vero e proprio plebiscito nei suoi confronti, con il sesso maschile in particolare che si è sentito quasi male dinanzi alle sue immagini. Solo tanti applausi scroscianti. Non è la prima volta che si immortala in pose decisamente bollenti, ma stavolta sembra abbia raggiunto il miglior obiettivo in assoluto. Complice anche la stagione estiva, i personaggi noti si stanno rendendo protagonisti di post che alzano la temperatura corporea. E la showgirl italiana, ex compagna del calciatore Mario ... Leggi su caffeinamagazine

