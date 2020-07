Raffaella Fico e il nuovo amore Giulio Fratini: la prima foto social “segreta” (Di sabato 18 luglio 2020) Raffaella Fico ufficializza la sua relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Qualche giorno fa sono uscite gli scatti rubati dell’ex gieffina in compagnia del nuovo amore, dopo Mario Balotelli e Alessandro moggi, ed ora la stessa Raffaella ha condiviso uno scatto dal social che la vede proprio in compagnia della nuova fiamma. Se infatti sul social campeggiano le sue foto a Positano, dov’è in vacanza, in costume, che naturalmente raccolgono like e commenti entusiastici, nelle stories la Fico ha condiviso una foto che la vede sdraiata sul lettino proprio a fianco di Fratini. Ufficiale quindi la liaison con Fratini, nella lista ... Leggi su newscronaca.myblog

