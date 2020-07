Questo Milan è uno spettacolo: Calabria chiude il pokerissimo, 5-1 al Bologna (Di sabato 18 luglio 2020) Il Milan regola il Bologna e vince 5-1. Partenza sprint degli uomini di Pioli che trovano la rete già al 10’ con Saelemaekers, abile a sfruttare una bella azione corale dei rossoneri: cross dal fondo di Theo Hernandez, velo di Ibrahimovic che manda in porta l’ex Anderlecht. Poco prima ella mezz’ora di gioco Calhanoglu sigla il raddoppio con un bel tiro di destro da centro area. In finale di frazione, il difensore giapponese Tomyasu sfrutta l’assist di Soriano e lascia partire un mancino da fuori area che batte Donnarumma. Ad inizio ripresa, Bennacer porta a tre le reti dei rossoneri: Calhanoglu serve l’algerino che con una splendida azione personale salta tutta la difesa del Bologna e supera Skorupski. Al 57’ Rebic cala il poker: Ibrahimovic inventa, il croato segna. Il sinistro ... Leggi su alfredopedulla

