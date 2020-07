Programmi TV di stasera, domenica 19 luglio 2020. Canale5 ripropone «Paolo Borsellino» nel 28° anniversario della Strage di Via D’Amelio (Di domenica 19 luglio 2020) Paolo Borsellino Rai1, ore 21.25: Non Dirlo al Mio Capo 2 (Replica) 2×01 Omnia vincit amor: Lisa è socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nina, l’ex moglie di Enrico, è pronta a tutto per provare a salvare il suo matrimonio. Tutto questo contemporaneamente al fatto che un giovane avvocato rampante, Massimo Altieri, dichiara di voler intentare una causa allo studio, mettendo Lisa ed Enrico di fronte a una enorme richiesta di danni. Intanto Perla scopre che le sono state bloccate tutte le carte di credito e Lisa riceve la visita inaspettata della sorellastra Aurora, una ragazza della stessa età di Mia, che arriva a scombinare gli equilibri ... Leggi su davidemaggio

syria_ria : @AzraeliarzI Io che seguo questi programmi, loro del fatto non riesco a guardarli proprio per l'aggressività. Stase… - ReciLadiva : Sabato, stasera Rai uno e Canale 5 per la prima serata ci ripropongono programmi di vent'anni fa e ti chiedi Perché non sono uscita?? - McrLra68 : #TV Stasera su #Italia1 c'è: La grande Gilly Hopkins Non l'ho mai visto e dato che non trovo programmi interessant… - flamanc24 : Super #techetechete stasera!! Quanto mi mancano programmi come Stasera pago io di @Fiorello , Casa @mikasounds (men… - CavalierSolit10 : Stasera che programmi avete? -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Programmi in tv stasera 18 luglio 2020: programmazione in prima serata Casilina News - Le notizie delle province di Roma e Frosinone Grazie a tutti show, il meglio del programma varietà di Gianni Morandi

Su Rai 1 torna in onda “Grazie a tutti show”, il varietà di Gianni Morandi racchiuso con un “best of”. Lo show è stato condotto ai tempi con Alessandra Amoroso, uno dei volti più conosciuti di Amici d ...

Stasera tutti al gran ballo di "Terract", i giovani attori che quest'anno animano la Valle Stura

CUNEO CRONACA - Ha preso il via il cantiere del progetto europeo Interreg Alcotra Terract - Gli attori della Terra, con in programma fiino al 31 luglio numerosi eventi di teatro sociale e di comunità ...

Su Rai 1 torna in onda “Grazie a tutti show”, il varietà di Gianni Morandi racchiuso con un “best of”. Lo show è stato condotto ai tempi con Alessandra Amoroso, uno dei volti più conosciuti di Amici d ...CUNEO CRONACA - Ha preso il via il cantiere del progetto europeo Interreg Alcotra Terract - Gli attori della Terra, con in programma fiino al 31 luglio numerosi eventi di teatro sociale e di comunità ...