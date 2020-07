Product Sampling, ricevere prodotti in omaggio da Amazon (Di sabato 18 luglio 2020) Capita spesso, quando si entra in un negozio, di ricevere in regalo dei campioni omaggio di un determinato prodotto, magari per farci provare una novità, o un oggetto innovativo e di forte interesse per i consumatori. Amazon ha pensato di introdurre un’iniziativa simile, regalando alcuni prodotti selezionati ai propri utenti. Si chiama ”Product Sampling’‘ e lo scopo è quello di aiutare gli utenti a scoprire prodotti che potrebbero piacere, o di incentivare l’acquisto da parte di coloro che solitamente non acquistano molto online. Ecco come fare per ricevere i prodotti in omaggio di Amazon Product Sampling. Come funziona ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Product Sampling, ricevere prodotti in omaggio da Amazon - infoitscienza : Amazon lancia anche in Italia il programma Amazon Product Sampling - infoitscienza : Come ricevere campioni omaggio da Amazon Product Sampling - infoitscienza : In Italia i campioni omaggio Amazon nel programma ufficiale Product Sampling - infoitscienza : Amazon Product Sampling in Italia: campioni omaggio -