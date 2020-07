Probabili formazioni Serie A, le gare di oggi: torna Saelemaekers, Haraslin sostituisce Berardi (Di sabato 18 luglio 2020) Probabili formazioni Serie A – Inizia la trentaquattresima giornata di Serie A. Si giocano tre partite. Ad aprire il sabato è un’interessante Verona-Atalanta. Gli scaligeri appaiono ormai tagliati fuori dalla corsa alla qualificazione in Europa League, i bergamaschi sono lanciatissimi e vogliono risorpassare l’Inter e sperare anche in qualcosa di più. La seconda gara di giornata vede di fronte Cagliari e Sassuolo. I sardi sono in un periodo fortemente negativo e non segnano da 4 partite. I neroverdi sono ancora imbattuti dalla ripresa del campionato e vogliono proseguire il trend positivo, dopo lo spettacolare 3-3 contro la Juve. In serata di scena il Milan. Avversario dei rossoneri è il Bologna di Mihajlovic. Due squadre in salute per una sfida che promette gol e spettacolo. ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: giornata 34 Goal.com Serie A: Tutte le probabili formazioni della 34° giornata. Le ultime dai campi

Milan Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 18 luglio 2020 – Non c’è tempo per riposare per il Bologna di Sinisa Mihajlovic: stasera, alle 21.45, c’è la gara di San Siro contro il Milan. Cinque le partite al termine per i rossoblù dell ...

