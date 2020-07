Premier League, 36a giornata: il Liverpool dice addio al record dei 100 punti (Di sabato 18 luglio 2020) Il Liverpool dice addio alla possibilità di superare il record dei 100 punti appartenente al Manchester City. Gli uomini di Klopp si fanno rimontare 2-1 dall' Arsenal , Lacazette e Nelson ribaltano il ... Leggi su quotidiano

SkySport : Leeds promosso, Bielsa lo riporta in Premier League dopo 16 anni - GoalItalia : La gioia più grande, dopo 16 anni di inferno ?? Il #Leeds è ufficialmente promosso: torna in Premier League ?????????????? - SkySport : Manchester United, Pogba fa l'autista: passaggio a Matic sul suo taxi. VIDEO - Massimo898 : Guardiola celebra Bielsa: “Il migliore di tutti è in Premier League” #Bielsa #Leeds - Sogoli97 : @goal Premier league Bruno Fernandes Laliga Lionel Messi Bubdesliga Robert Lewandoski Serie A Ciro Immobile -