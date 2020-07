Pozzuoli, muore in ospedale la bimba di 4 anni salvata dall’annegamento martedì scorso (Di sabato 18 luglio 2020) Pozzuoli, muore in ospedale la bimba di 4 anni salvata. Non ce l’ha fatta la bambina di quattro anni salvata dall’annegamento martedì scorso: ricoverata d’urgenza in ospedale, la piccola è morta dopo quattro giorni di tentativi da parte del personale sanitario di salvarle le vita. Troppo gravi i danni riportati durante l’annegamento. La magistratura sta vagliando l’apertura di una inchiesta. Non ce l’ha fatta la bambina di quattro anni salvata dall’annegamento martedì scorso a Pozzuoli: dopo quattro giorni di ricovero in ospedale, la bambina è ... Leggi su limemagazine.eu

