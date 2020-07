Pozzuoli, il “Pennone a Mare” nel Patrimonio Immateriale Campano (Di sabato 18 luglio 2020) Il “Pennone a Mare”, manifestazione popolare associata alla celebrazione religiosa dell’Assunzione, che si tiene il 15 agosto di ogni anno a Pozzuoli, e’ stato iscritto nell’Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani. La decisione e’ stata assunta con decreto dirigenziale 239/2020 dalla Regione Campania in seguito ad un bando pubblico del 2019 per il censimento dei valori culturali e tradizionali regionali. Comune di Pozzuoli e Pro Loco, con il sostegno della Diocesi, avevano presentato l’istanza affinche’ il Pennone a Mare, in gergo palo di sapone, fosse iscritto nella sezione delle celebrazioni del Patrimonio Culturale Immateriale Campano. Il dossier realizzato dalla Pro Loco, impegnata da anni nella valorizzazione dell’evento ... Leggi su ildenaro

