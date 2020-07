Potere al Popolo, il partito sannita a difesa del diritto alla casa (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIn questi giorni grazie alla determinazione degli inquilini delle case popolari di Santa Maria degli Angeli e via Nuzzolo, e alle denunce di associazioni e sindacati di base, quali Altrabenevento ed Asia Usb, nella nostra città si sono accesi i riflettori su un progetto di vera e propria spoliazione di quel poco che rimane dell’edilizia residenziale pubblica. Il piano presentato da Stat e dal consorzio di imprese AICO prevede l’abbattimento e la ricostruzione di più di trecento alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte del complesso di case popolari di Santa Maria degli Angeli e di via Nuzzolo al rione Ferrovia con la conseguente vera e propria deportazione degli inquilini in alloggi di transito, costruiti ad hoc dalle stesse ditte, in attesa di ritornare nelle nuove case per le quali, però, sarebbe ... Leggi su anteprima24

Beaoh11 : @NinaRicci_us Adesso facciamo arrabbiare Nina, per la religione *** gli *** sono il popolo eletto e tutti gli altri… - GennaroLa : @borghi_claudio Riempirsi la,bocca con le parole popolo e' veramente deleterio...come fai a voler il bene di un pop… - StefanoSorren18 : @GiuseppeConteIT Giuseppe, tu sei un servitore ruffiano che non merita, a causa della tua sudditanza personale, la… - vco24news : Potere al Popolo contro la Regionalizzazione e Aziendalizzazione del Servizio Sanitario -

Ultime Notizie dalla rete : Potere Popolo Potere al Popolo contro la Regionalizzazione e Aziendalizzazione del Servizio Sanitario Ossola24 The Gray Man dei fratelli Russo, 200 milioni di budget per il film più costoso di Netflix

Netflix, si prepara a produrre un nuovo ed incredibile contenuto originale, i cui nomi alle spalle non potranno che attirare l'attenzione mediatica e, come spera Netflix, ci potrebbero essere tutti gl ...

PINO INSEGNO “COVID? C’E’ TERRORISMO SANITARIO”/ “A noi attori non ci aiuta nessuno”

Pino Insegno ha fatto sentire forte e chiara la sua voce dalla pagine del quotidiano Il tempo rilasciando una lunga intervista in cui ha parlato del Covid e delle conseguenze che questa pandemia ha av ...

Netflix, si prepara a produrre un nuovo ed incredibile contenuto originale, i cui nomi alle spalle non potranno che attirare l'attenzione mediatica e, come spera Netflix, ci potrebbero essere tutti gl ...Pino Insegno ha fatto sentire forte e chiara la sua voce dalla pagine del quotidiano Il tempo rilasciando una lunga intervista in cui ha parlato del Covid e delle conseguenze che questa pandemia ha av ...