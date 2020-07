Positiva al Coronavirus attrice indiana ed ex Miss Mondo (Di sabato 18 luglio 2020) È risultata Positiva al Coronavirus attrice indiana star di Bollywood. Si tratta dell’ex Miss Mondo Aishwarya Rai Bachchan, assieme a lei ricoverata anche la figlia. L’ex Miss Mondo Aishwarya Rai Bachchan, nonché una delle maggiori star di Bollywood, è risultata Positiva al Coronavirus. L’artista nei giorni scorsi si era messa in quarantena volontaria dopo aver manifestato i primi sintomi da Covid, poi però nelle ultime ore è stata trasportata in ospedale assieme alla figlia, anche lei risultata Positiva al virus. Entrambe sono sotto osservazione e godrebbero comunque di buona salute dopo un primo allarme ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Pozzuoli una donna guarita torna positiva dopo mesi #coronavirus - Agencia_Andina : Magaly Medina da positiva al coronavirus - OlderGf : Il cioccolato di #Modica e la prostituta peruviana con il #Covid_19 Appello del sindaco: dichiaratevi anche a cost… -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Coronavirus Coronavirus Modena, rientra dal mare e si scopre positiva. Paura in spiaggia il Resto del Carlino Notizie dalla Giunta

Palmanova, 18 lug - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, 3 in più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri repa ...

Coronavirus, esplodono i contagi in Spagna. Governo Catalogna: "Restate in casa". Rouhani, in Iran forse 25 milioni di casi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esclude di rendere obbligatorie le mascherine a livello nazionale negli Usa per contrastare i contagi di coronavirus. Lo ha detto durante un'intervista a ...

Palmanova, 18 lug - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, 3 in più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri repa ...Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, esclude di rendere obbligatorie le mascherine a livello nazionale negli Usa per contrastare i contagi di coronavirus. Lo ha detto durante un'intervista a ...