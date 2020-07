Porta il fidanzato a casa e scopre che è l’amante di sua madre: succede il caos (Di sabato 18 luglio 2020) Presentare il fidanzato alla propria famiglia: un momento imPortante che emoziona e che spesso determina il successo di una coppia. Insomma, se piaci ai genitori la metà del lavoro è fatto. Ma che succede quando piaci troppo alla famiglia della tua ragazza? Questa storia tocca picchi incredibili: quando Porta a casa il fidanzato scopre che da due anni è l’amante… di sua madre. Cosa da non fare ad una ragazza quando si diventa il suo partner: non mancarle di rispetto, non tradirla, non essere l’amante di sua madre. Un discorso semplice che però è sfuggito a questo ragazzo in provincia di Napoli, precisamente a Nola. La giovane coppia è fidanzata da due mesi quando ... Leggi su velvetgossip

