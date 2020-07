Ponte sullo Stretto, retromarcia della sinistra. Da opera del “demonio” Berlusconi a priorità del Pd (Di sabato 18 luglio 2020) Incredibile ma vero, nei nuovi progetti del Pd per il sud e la Sicilia, c’è anche il Ponte sullo Stretto di Messina. Quell’opera faraonica che sembrava ispirata dal Demonio, Silvio Berlusconi, nella fattispecie, adesso è diventata la priorità del Pd per la Sicilia e il Mezzogiorno. Con quali fondi? Quelli europei, ovviamente, quelli del Recovery Fund, che ovviamente non ci sono ancora e forse non ci saranno mai, come sostengono una ventina di deputati siciliani del Pd. In Calabria, invece, il centrodestra spinge da sempre, fino all’ennesimo odg di tre giorni fa. Le promesse di Berlusconi Nel corso degli anni di governo del centrodestra, ma anche quando era all’opposizione, Silvio Berlusconi non ha mai rinunciato a ... Leggi su secoloditalia

GassmanGassmann : Pensare al ponte sullo stretto con il disastro idrogeologico al quale assistiamo sempre più ,invece di occuparsi di… - Emagorno : Ha ragione la Ministra @elenabonetti , che questa sera sarà a Diamante per parlare delle misure messe in campo per… - MicheleSpina20 : RT @GassmanGassmann: Pensare al ponte sullo stretto con il disastro idrogeologico al quale assistiamo sempre più ,invece di occuparsi di si… - AndreaSaxandrea : RT @GassmanGassmann: Pensare al ponte sullo stretto con il disastro idrogeologico al quale assistiamo sempre più ,invece di occuparsi di si… - gfinig : RT @Grand_Battery: @GiovanniToti Scendi dal carro, impostore. Parlaci del ponte sullo stretto piuttosto. Dicci quando partono i lavori per… -