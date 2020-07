Ponte di Genova fuori norma: i costruttori lo sapevano (Di sabato 18 luglio 2020) Non è ancora stato inaugurato e ci sono già i primi intoppi. Sul nuovo Ponte di Genova si potrà andare dai dieci ai venti chilometri in meno rispetto al Ponte Morandi, al posto del quale è stato costruito. Questo perché il tracciato della strada è fuori norma e quindi verrà imposto il limite di 80 km/h, forse anche 70 km/h, a fronte dei 90 km/h consentiti sul predecessore. I parametri per le nuove costruzioni Un problema non da sottovalutare in un tratto di strada che ripristina finalmente l’A10, arteria fondamentale per Genova, la Liguria e il Nord del Paese. Una criticità che i costruttori sapevano sin dall’inizio, ma che probabilmente per la fretta di ricostruire e l’esigenza ... Leggi su quifinanza

sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70km all’ora - CarloStagnaro : Modello #Genova, dicevate? / «Il ponte di Genova non è a norma» - sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70 km all’ora: la criticità del tracciato riguarda soprattutto la c… - radio_milano : RT @Libero_official: Altra grana, il nuovo ponte di #Genova è fuori norma: il 'dettaglio' sfuggito in fase di progetto - GPS_SPINATO : Ponte di #Genova fuori norma. #news #tweetmuto -