Ponte di Genova fuori norma: "Gli addetti ai lavori già lo sapevano" (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Sablone L'errore non sarebbe stato corretto per cercare di ricostruire subito e per evitare di dare vita a ulteriori contenziosi: si va verso il limite di 70 km/h Gli automobilisti che percorreranno il nuovo Ponte di Genova probabilmente saranno costretti a rispettare il limite di velocità di 70 km/h in direzione Savona: questa la possibile decisione finale, considerando che il tracciato non sarebbe a norma. A rivelarlo è stato Il Sole 24 Ore, secondo cui gli addetti ai lavori erano già al corrente delle criticità, ma la volontà di ricostruire in fretta e il tentativo di evitare di dare vita a ulteriori contenziosi avrebbe portato a non correggere l'errore. Per avere l'ufficialità dei nuovi limiti bisognerà attendere il ... Leggi su ilgiornale

