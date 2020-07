Pomodoro: accordo con aumento del 23 per cento agli agricoltori, “prezzi mai così alti” Coldiretti Foggia: esclusivamente per le coltivazioni di Puglia, Basilicata e Molise (Di sabato 18 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Siccità e maggiori costi di produzione sono stati riconosciuti già dalla fine di maggio scorso grazie all’accordo tra Coldiretti e Princes che prevede una remunerazione di 121 euro a tonnellata per il Pomodoro tondo e 125 euro a tonnellata per il Pomodoro lungo. E’ quanto ricorda Coldiretti Puglia, sottolineando la politica lungimirante e di visione adottata con l’accordo di filiera sottoscritto da Coldiretti e Princes che hanno unito gli sforzi per sostenere il “Made in Italy” della filiera del Pomodoro, valorizzandone l’elevata qualità e l’identità nazionale, con una intesa che ... Leggi su noinotizie

