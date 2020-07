PlayStation 5 non è ancora prenotabile ma Sony rassicura i fan: "Verrete avvisati dell'apertura dei pre-order" (Di sabato 18 luglio 2020) Durante l'hands-on (in tutti i sensi) del controller DualSense di PlayStation 5, il giornalista Geoff Keighley ha avuto occasione anche di intervistare il senior VP marketing di Sony, Eric Lempel, approfittandone così per discutere della console e della sua futura disponibilità.Allo stato attuale, PlayStation 5 non ha una data effettiva d'uscita e nemmeno un prezzo (stessa identica situazione di Xbox Series X), pertanto non è possibile prenotarla in alcun modo nei vari retailer fisici e online.Questo non ha comunque fermato alcuni negozi, i quali stanno tutt'ora offrendo la possibilità di prenotare la console next-gen: Lempel ci ha tenuto a sottolineare come tali iniziative non abbiano il patrocinio di Sony.Leggi altro... Leggi su eurogamer

