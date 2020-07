Pioli: “Ibra mi ha detto qualcosa ma non ho capito” (Di domenica 19 luglio 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza a margine del rotondo successo ai danni del Bologna. L’allenatore si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic e sulla rabbia dello svedese al momento del cambio: “Ha detto qualcosa ma non ho capito… Devo gestirlo, giochiamo ogni tre giorni, ha avuto un infortunio. Sia stasera sia nell’ultima partita è stato importante per la squadra. E’ importante che siano tutti in forza”. Il Milan è in continua ascesa: “E’ cresciuta la conoscenza reciproca, è cresciuta la conoscenza delle nostre capacità. Abbiamo interpretato le partite con più qualità e personalità”. Rebic sta diventando un top player: “Per i numeri che ha lo è già, poi si può sempre ... Leggi su alfredopedulla

