Pier Silvio Berlusconi come non lo avete mai visto: magro e biondissimo [FOTO] (Di sabato 18 luglio 2020) Siamo sempre stati abituati a vedere il vicepresidente della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi vestito in maniera impeccabile e con i muscoli e il fisico scolpito a vista. Ma c’è stato un tempo in cui il secondogenito di Silvio Berlusconi era completamente diverso. Pier Silvio, ospite di un programma di Canale 5 si presentava molto diverso da adesso: magro e con i capelli biondissimi Un amore perfetto Pier Silvio nella vita privata è legato con la conduttrice Silvia Toffanin. Il loro amore rappresenta una favola moderna. Nessuna ombra sul loro rapporto, mai una crisi seria capace di intaccare il loro rapporto e meno che mai nessun pettegolezzo su di loro. I due si conoscono da più di 20 ... Leggi su velvetgossip

